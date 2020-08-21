Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklaması Erzurum ve Iğdır'da büyük sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın açıklaması öncesi kent merkezindeki çay evlerinde televizyon karşısına geçen Erzurumlular, Erdoğan'ın Karadeniz'de faaliyet yürüten Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıklamasını ayakta alkışladı.

Büyük bir heyecanla televizyondan Erdoğan'ın açıklamasını takip eden vatandaşlardan Nidai Alpkılıç, AA muhabirine, günlerdir müjdenin açıklanacağı anı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Erzurum'un soğuk bir kent olduğunu anımsatan Alpkılıç, "Ülkemiz dışarıya yıllarca doğal gaz için para harcamış. İnanıyorum ki daha büyük müjdeler de arkasından gelecektir. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Çay evinde açıklamayı televizyondan izleyen Erhan Kıncal da doğal gaz rezervinin Türkiye için büyük önem taşıdığını aktardı.

Gelecekte ülkenin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacağını belirten Kıncal, "Bu doğal gaz müjdesi gelecek yıllarda yeni müjdelerin habercisi olacak. Biz yıllarca ülke olarak hep bedeller ödedik. Artık bundan sonra ödediğimiz bedellerin karşılığını alacağımıza inanıyorum." dedi.

Iğdır'da da Erdoğan'ın açıklamasını kahvehanelerde televizyondan izleyen vatandaşlar Karadeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulunduğu yönündeki açıklamasından mutluluk duydu.

Bu kentteki vatandaşlardan Aydın Aras, Türkiye'nin doğal gaz bulmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "Ülkemiz daha çok ilerilere gidecek İnşallah, Ne Mutlu Türk'üm Diyene." ifadesini kullandı.

İzzet Samur da bu salgın sürecinde hasta olan insanlara şifalar dilediğini belirterek, şunları söyledi:

"Milli gemilerimizin çalışmasıyla ve gayretiyle bulunan doğal gaz bizleri çok sevindirdi. Cumhurbaşkanımız bize müjdeyi verdi, kendilerine teşekkür ediyorum. Halk olarak daha güzel haberler bekliyoruz, Türkiye Cumhuriyeti bütün güzelliklere layıktır."