Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Samsun'un Havza ilçesindeki bir kafedeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:12
Kaynak: AA
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