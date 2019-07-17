Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrikada "iş başvurusu" heyecanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrikada "iş başvurusu" heyecanı

2 saat önce

Ağrı'da, kurulacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrika için iş başvuruları alınmaya başlandı.

Ağrı'da, kurulacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrika için iş başvuruları alınmaya başlandı.
Ağrı Tekstilkent'te, 50 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan dev tesisin büyük bölümü tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'daki mitingde müjdesini verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrikaya personel alımının başlaması kent sakinlerini heyecanlandırdı.
Ağustos sonu itibarıyla dev tesisi teslim alarak üretime başlayacak olan Yeşim Tekstil, iş başvurularını Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul ediyor.
Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Süleyman Elban'ın desteğiyle Ağrı'ya önemli bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kentte işsizliğin azalmasına katkı sağlayacakları için de gururlu olduklarını ifade eden Hüseyinca, şöyle devam etti:
"Tüm ürünlerini ihraç eden bir firma olarak aslında bu bölgede işsizlik oranının azaltılmasıyla ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla ilgili Ağrı Valisi Sayın Süleyman Elban ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yatırım kararı alındı. Dikim, nakış baskı ve tüm birimleri içeren 50 bin metrekare kapalı alanı, kreşi, yemekhanesi ve spor alanlarıyla beraber bir tesisi planlıyoruz."
"İstihdam sağlamak çok güzel bir şey"
Hüseyinca, işe alımda yoğun başvuruyla karşılaştıklarını belirterek, ilk etapta 150 kadar kişi alacaklarını bildirdi. Hüseyinca, "Sadece üretim elemanları değil, kreş öğretmeni, hemşire, muhasebe ve güvenlik görevlileri de alacağız. İlk etapta 150 kişilik kontenjana bin 500 kişinin başvurması hem büyük bir mutluluk hem de bu kadar işsizin olması üzüntü veriyor. Tabii ki bu işsizlere istihdam sağlamak çok güzel bir şey." diye konuştu.
Vatandaşlardan Rıdvan Düzce de fabrikanın Vali Elban öncülüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle açıldığına işaret ederek, "Şu an binden fazla insanımız burada bekliyor. Herkes çok heyecanlı. Çok mutluyuz çünkü bu kadar insanın ekmek sahibi olması çok anlamlı ve güzel bir şey." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrikada iş başvurusu heyecanı
Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Ağrı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:16 Kaynak: AA
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