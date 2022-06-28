Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi

28.06.2022 11:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Adana'da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi

ADANA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Adana'da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıkladı. Petrolün bulunduğu 'Çukurova 1 ve Çukurova 2 sahası daha önce arama yapan yabancı şirket tarafından 'petrol yok' denilerek kapatılmıştı.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dünkü kabine toplantısı sonrası açıklandı. Haber bölge halkında büyük sevinç yaşattı. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.

YORUMLAR
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Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar Erdoğan: 'Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kalitede petrol bulduk.' Erdoğan: 'Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kalitede petrol bulduk.'
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova, Adana, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi - Son Dakika
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