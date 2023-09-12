Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaldıracağız" dediği mülakat, öğretmen atamalarında devam edecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaldıracağız" dediği mülakat, öğretmen atamalarında devam edecek

Son Güncelleme: 12.09.2023 09:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde kamuya işe alımların sınav başarısına göre yapılacağını ve mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün akşam katıldığı canlı yayında tam tersi bir açıklama yaparak, "Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jürinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde yaptığı bir konuşmada "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." demişti. Bu sözler mülakat sisteminin kaldırılacağı şeklinde yorumlanırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün akşam katıldığı canlı yayında tam tersi bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, öğretmen atamalarında mülakatın devam edeceğini söyledi.

45 DAKİKALIK MÜLAKAT

Öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söyleyen Tekin, "Şu an üzerinde çalışıyoruz ama şöyle bir projeksiyonumuz var. Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jürinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Bu mülakatta kendisine sorulan konuyla ilgili konuşması ve anlatması istenecek. Ayrıca bu 45 dakikalık süre içeriğinde öğretmen adayı yazılı bir beyan da verecek." dedi.

KAMERA KAYITTA OLACAK

Tekin sözlerine şöyle devam etti: "Tüm bu süreç kamera ile kayıt altına alınacak. Bu sayede hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz"

ERDOĞAN'IN SEÇİM VAADİYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan 2023 Salı günü katıldığı AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda kamuda mülakatın kaldırılacağını söylemişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kaldıracağız' dediği mülakat, öğretmen atamalarında devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaldıracağız" dediği mülakat, öğretmen atamalarında devam edecek - Son Dakika
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