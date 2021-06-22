Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Yasaklar ideolojik

Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarıyla müzikli mekanlardaki sınırlamanın 24.00'e çekildiğini belirtti.

"YASAKLAR İDEOLOJİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beyefendi müzik yasağını gece 24'e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver. Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor" ifadelerini kullandı.