Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu Ziyareti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyareti vesilesi ile bazı sokak ve caddelere araç park edilemeyeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu Ziyareti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyareti vesilesi ile bazı sokak ve caddelere araç park edilemeyeceği belirtildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak Pazar günü gerçekleştireceği Ordu ziyaretiyle ilgili alınacak olan tedbirler kapsamında, 19 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'den, ziyaretin bitimine kadar bazı sokak ve caddelerde araç parkına müsaade edilmeyeceğine dikkat çekildi. Araç parkına müsaade edilmeyecek cadde ve sokaklar ise şu şekilde:

Soya Caddesi üzeri ve caddeye çıkan sokaklar üzerinde, Durugöl Spor Tesisleri giriş-çıkışı ve çevresi ile Mehmetçik Bulvarı ve Orgeneral İbrahim Fırtına Bulvarı üzeri, Atatürk Bulvarı üzeri ve Atatürk Bulvarı'na çıkan sokaklar ve caddeler ile dükkan ve iş yerleri önleri (oto galeriler dahil), Kışla Caddesi'ne çıkan cadde ve sokaklar üzeri, Valilik Binası ve askerlik şubesi çevresi, Hükümet Caddesi ve Taşocak Caddesi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Araç, Ordu, Politika
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