Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulda Hazırlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulda Hazırlık

39 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Murat ÇİMEN / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulda Hazırlık, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Murat ÇİMEN/ İstanbul DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar sürüyor. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesinde bazı bölümler bariyerlerle ayrıldı. 

Görüntü Dökümü:

------------

-Okuldan görüntüler

-Güvenlik önlemlerinin görüntüsü

-Seçmenlerin aranması

-Detaylar=

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:14 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı, Poligonda Atış Yaptıktan Sonra Taksim Meydanı'nda Halay Çekti Oyuncu Ece Sükan ve Sevgilisi Uğur Güven, Birbirine Öpücüklere Boğdu Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:53:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulda Hazırlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]