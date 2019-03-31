Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulda Hazırlık
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Murat ÇİMEN / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar sürüyor.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Murat ÇİMEN/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın oy kullanacağı Üsküdar
Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar sürüyor. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesinde bazı bölümler bariyerlerle ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:03 Kaynak: DHA
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