Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun bulunduğu sokakta geri geri gelen bir araç, apartman boşluğuna düşerek alev alınca korku dolu dakikalar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun bulunduğu sokakta geri geri gelen bir araç, apartman boşluğuna düşerek alev alınca korku dolu dakikalar yaşandı. Otomobilin içerisinde sıkışan kadınların yardımına polis koşarken, kadınlar büyük panik yaşadı. Üsküdar Bodrum-i Korkmaz Sokak içerisinde seyir halinde bulunan İrfan Korkmaz'ın kullandığı 34 JJ 5784 plakalı otomobil geri geri gelirken, apartmanın boşluğuna düşerek alev aldı. Bu sırada sürücü ile birlikte dört kişinin bulunduğu araçta korku dolu dakikalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun hemen yanında olması nedeniyle olay yerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları ve polisler hemen yardıma koştu. Önce alev alan otomobili söndürmek için çeşme musluğundan hortum çekildi ve müdahale başladı. Otomobilin içerisinde bulunanlar ise vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışıldı. Otomobilin içerisinde panik yapan kadın, koruma polisinin verdiği su ile sakinleştirilmeye çalışıldı. Ağlayan kadın daha sonra polis tarafından çıkarıldı. Otomobilde bulunan sürücü İrfan Korkmaz ve diğer üç kadın, apartman boşluğuna yan yatarak sıkışan araçtan hafif yaralı şekilde çıkarıldı. Bu sırada otomobildeki yangın, çeşme hortumu ile söndürüldü. Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri de kazaya müdahale etti. İtfaiye yanan aracı kontrolden geçirirken, sağlık ekipleri de hafif yaralı olan 4 kişiye müdahalede bulundu.

(Mustafa Esen-Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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