Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:18 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın oy kullanacağı Üsküdar
'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı. Okulda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.
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