Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın oy kullanacağı Üsküdar
'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı. Okulda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.
(Mustafa Esen - Metin Başar/İHA)
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