Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti ertelendi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23-24 Ekim'de yapacağı Pakistan ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Erdoğan'ın, 23-24 Ekim'de gerçekleştirmesi planlanan Pakistan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın ilk kez Erdoğan'ı Pakistan'da ağırlayacağını hatırlatan Faysal, "Erdoğan'ın, Pakistan'a yapacağı ziyaret şu an için ertelendi. Ertelenen ziyaretin yapılacağı tarih tekrar planlanacak." dedi.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de açıklama yapan Faysal, şunları kaydetti:

"Türkiye, terörden en çok çeken ülkelerden biri olması nedeniyle yaşadıkları bölgesel güvenlik endişelerini anlamamız gerekiyor. Başbakan Han da Erdoğan'ı arayarak, Pakistan'ın bu konudaki desteğini iletti. Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve en kısa sürede siyasi çözümün sağlanmasına ilişkin desteğini sürdürecektir."

Erdoğan'ın planlanan ziyareti, geçen ay ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Pakistan Başbakanı Han tarafından duyurulmuştu.

Han, geçen hafta Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde de Pakistan hükümetinin ve halkının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle beklediğini söylemişti.