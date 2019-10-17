Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'i kabulü sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'i kabulü sona erdi

7 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'i kabulü sona erdi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Mike Pence, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:34 Kaynak: AA
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