Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Diyarbakır'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettiklerini belirterek, Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını açıklaması, kentte memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." ifadeleri Diyarbakır'da heyecan uyandırdı.

Anadolu İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, AA muhabirine, petrol keşfinin iş dünyasını da heyecanlandırdığını belirtti.

Bu gelişmeyi umut verici bulduklarını anlatan Nasıranlı, "Bu, ileri ki dönemde ciddi manada ekonomimizi de etkileyecek bir haber. Bundan sonraki çalışmalarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer altı zenginliklerimizin gün yüzüne çıkarılması konusunda da bize heyecan vermekte. Aynı zamanda umudumuzu da artırmakta." diye konuştu.

Nasıranlı bölgede geçmişte yaşanan terör saldırılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Terör olaylarının asıl hedefinin yer altı zenginlik kaynaklarımız olduğunu üzeri petrol yok denilip kapatılan, arama yapılmayan kuyulardan petrol çıkması gösteriyor. Orta Doğu'daki bütün uluslararası güçlerin asıl amacı zenginlik kaynaklarımızı kendilerine aktarmaya yönelik. Suriye'deki petrolün hemen hemen tamamı bu güçlere gidiyor. Suriye halkı bundan faydalanamıyor. Irak'ta da hakeza. Çocukluğumda Karacadağ bölgesinde çalışmalar yapıldığını hatırlıyorum. Ancak çalışmalar sonucu buralarda petrol bulunamadı diye raporlar sunuldu. Yer altı zenginlik kaynaklarımız kendilerinde tespitlidir. Bugün bunu anlıyoruz. Herkesin bu konuda daha duyarlı hareket etmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın bugünkü müjdesi bizi ileriye yönelik umutlandırmış oldu."

"Ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir gelişme"

Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, bu gelişmenin herkes için güzel bir haber olduğunu söyledi.

Çelebi, Türkiye'de bu yıl son olarak bu üç kuyuda petrol bulunmasıyla ülke olarak günlük 61 bin varil üretim kapasitesine varıldığını dile getirerek, "Diyarbakır'da petrol bulunması ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir gelişme. Ekonomiye katkı sunacak. Bulunan bu petrol dışa bağımlılığı azaltmış olacak." dedi.

"Ülke ekonomisine büyük büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ise Cumhurbaşkanı öncülüğünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın son yıllarda Türkiye'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında gösterdiği gayret ve özverinin meyvelerinin hem doğalgaz hem de petrol kuyuları müjdeleri ile alındığını belirtti.

Bozkuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu petrol müjdesinin hem ülke ekonomisine hem de Diyarbakır ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yer altı kaynakları bakımından çok zengin olan ülkede bu müjdelerin her geçen gün daha da artacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Petrol İş Sendikası Batman Şube Başkanı Veysel Kartal da Batman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır il sınırları içerisinde yüksek verimli kuyuların üretime geçmiş durumda olduğunu belirtti.

"Bu olumlu durumun ülke ekonomisine katkısı çok büyüktür." ifadesini kullanan Kartal, petrol üretiminin artmasının bölgeye olumlu yönde geri dönüş sağlaması gerektiğini aktardı.

Kartal, "Bu çalışmalarda gecesini gündüzüne katan, görev alan petrol emekçilerinin ücretlerinin arttırılması, TPAO'nun güçlendirilmesi, yeni istihdamlar, bölge halkı ve biz petrol emekçilerinin beklentisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.