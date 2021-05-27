Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Diyarbakır'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Diyarbakır'da sevinçle karşılandı

27.05.2021 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Diyarbakır'da sevinçle karşılandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettiklerini belirterek, Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını açıklaması, kentte memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettiklerini belirterek, Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını açıklaması, kentte memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." ifadeleri Diyarbakır'da heyecan uyandırdı.

Anadolu İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, AA muhabirine, petrol keşfinin iş dünyasını da heyecanlandırdığını belirtti.

Bu gelişmeyi umut verici bulduklarını anlatan Nasıranlı, "Bu, ileri ki dönemde ciddi manada ekonomimizi de etkileyecek bir haber. Bundan sonraki çalışmalarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer altı zenginliklerimizin gün yüzüne çıkarılması konusunda da bize heyecan vermekte. Aynı zamanda umudumuzu da artırmakta." diye konuştu.

Nasıranlı bölgede geçmişte yaşanan terör saldırılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Terör olaylarının asıl hedefinin yer altı zenginlik kaynaklarımız olduğunu üzeri petrol yok denilip kapatılan, arama yapılmayan kuyulardan petrol çıkması gösteriyor. Orta Doğu'daki bütün uluslararası güçlerin asıl amacı zenginlik kaynaklarımızı kendilerine aktarmaya yönelik. Suriye'deki petrolün hemen hemen tamamı bu güçlere gidiyor. Suriye halkı bundan faydalanamıyor. Irak'ta da hakeza. Çocukluğumda Karacadağ bölgesinde çalışmalar yapıldığını hatırlıyorum. Ancak çalışmalar sonucu buralarda petrol bulunamadı diye raporlar sunuldu. Yer altı zenginlik kaynaklarımız kendilerinde tespitlidir. Bugün bunu anlıyoruz. Herkesin bu konuda daha duyarlı hareket etmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın bugünkü müjdesi bizi ileriye yönelik umutlandırmış oldu."

"Ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir gelişme"

Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, bu gelişmenin herkes için güzel bir haber olduğunu söyledi.

Çelebi, Türkiye'de bu yıl son olarak bu üç kuyuda petrol bulunmasıyla ülke olarak günlük 61 bin varil üretim kapasitesine varıldığını dile getirerek, "Diyarbakır'da petrol bulunması ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir gelişme. Ekonomiye katkı sunacak. Bulunan bu petrol dışa bağımlılığı azaltmış olacak." dedi.

"Ülke ekonomisine büyük büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ise Cumhurbaşkanı öncülüğünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın son yıllarda Türkiye'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında gösterdiği gayret ve özverinin meyvelerinin hem doğalgaz hem de petrol kuyuları müjdeleri ile alındığını belirtti.

Bozkuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu petrol müjdesinin hem ülke ekonomisine hem de Diyarbakır ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yer altı kaynakları bakımından çok zengin olan ülkede bu müjdelerin her geçen gün daha da artacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Petrol İş Sendikası Batman Şube Başkanı Veysel Kartal da Batman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır il sınırları içerisinde yüksek verimli kuyuların üretime geçmiş durumda olduğunu belirtti.

"Bu olumlu durumun ülke ekonomisine katkısı çok büyüktür." ifadesini kullanan Kartal, petrol üretiminin artmasının bölgeye olumlu yönde geri dönüş sağlaması gerektiğini aktardı.

Kartal, "Bu çalışmalarda gecesini gündüzüne katan, görev alan petrol emekçilerinin ücretlerinin arttırılması, TPAO'nun güçlendirilmesi, yeni istihdamlar, bölge halkı ve biz petrol emekçilerinin beklentisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Diyarbakır, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Diyarbakır'da sevinçle karşılandı - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı Birleşmiş Milletler kabul etti! İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak Birleşmiş Milletler kabul etti! İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak Beşiktaş Başkanı Çebi'den itiraf: Bu sezon için şampiyonluk sözü vermeyeceğim Beşiktaş Başkanı Çebi'den itiraf: Bu sezon için şampiyonluk sözü vermeyeceğim Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapıyoruz Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapıyoruz İyileşeceğim diye girdiği ameliyattan hasta çıktı! 2 ay, karnında unutulan makasla yaşadı İyileşeceğim diye girdiği ameliyattan hasta çıktı! 2 ay, karnında unutulan makasla yaşadı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
"Beni çağırırsa gitmem" diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor         
20:18
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti         
18:44
Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü         
18:36
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi         
17:38
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek         
16:02
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 20:28:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Diyarbakır'da sevinçle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement