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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor.
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: " Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor."
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