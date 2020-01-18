Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: 'Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor.

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: " Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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