Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: 'Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: " Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir."

Avrupa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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