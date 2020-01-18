Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: " Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir."