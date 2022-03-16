Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak: DHA
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