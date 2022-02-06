Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ve hesapların sahiplerine yönelik resen soruşturma başlatmıştı.

BAĞCILAR'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Pınar Ö. adlı bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bağcılar'a bağlı Güneşli Mahallesinde bulunan bir evde yakalanan Ö., ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İŞLEMLERİ BU SABAH BAŞLAYACAK

Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sabah saatlerinde başlayacağı öğrenildi.