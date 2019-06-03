Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:12 Kaynak: AA
Türkiye, Ramazan Bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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