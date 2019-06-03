Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:12 Kaynak: AA
, vatandaşların Ramazan Bayramı
'nı tebrik ederek, "Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor." dedi.
Erdoğan'dan, İstanbul seçimi için kurmaylarına önemli iki talimat
Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!
Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın
Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi