Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:59 Kaynak: AA
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