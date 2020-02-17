Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi açılışını gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi açılışını gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi açılışını gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi (2)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek.

Edinilen bilgiye göre Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Kütüphane, 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Kuruluş çalışmalarına 2015'de başlanan Kütüphane'nin çalışma faaliyetlerine, Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar ve aileleriyle yapılan çalıştaylar sonucunda belirlenen öneri ve beklentilerin sonucunda başlanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük hedefleriyle kuruluşuna öncülük ettiği Kütüphane, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olmakla birlikte, ilerleyen zamanlarda da hem koleksiyon hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girecek.

"Derleme Kütüphane" statüsüne 3 Haziran 2017'de kavuşan Kütüphaneye, bu kararın ardından Türkiye'de yayımlanan tüm yayınlardan birer kopya kütüphaneye gelmeye başladı.

Kütüphane ve Yayın Müdürlüğü'nün Mayıs 2016'da kurulması ile birlikte faaliyetlerine hız kazandırılan Kütüphane için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul ve Afyonkarahisar'da yaklaşık 300 kişi çalışmalar yürüttü.

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan Kütüphanede, erişilebilen 550 bin e-kitap, 120 milyon makale ve rapor bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi açılışını gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi (2)

Cumhurbaşkanı, Selçuklu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:51 Kaynak: AA
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