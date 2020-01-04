Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'daki sorunlar için talimatı verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
00:00 Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 00:21:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]