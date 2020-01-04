Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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