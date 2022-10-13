Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana'daki görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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