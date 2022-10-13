Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya 'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan 'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana'daki görüşmesi sona erdi - Son Dakika

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