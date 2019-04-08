Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya
ile ilişkilerin ticaretten turizme, enerjiden kültüre tüm alanlarda gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15'lik bir artışla 26 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Ancak bu rakamın çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.
Erdoğan, Moskova
'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı
Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye
Rusya üst düzey konseyi toplantısının 8'incisini yapmak üzere Moskova'ya hareket edeceğini söyledi.
Rusya ile yoğun bir temas içerisinde olunduğunu belirterek, "İşbirliğimiz her geçen gün artarak güçlenerek devam ediyor. 2010 yılında tesis ettiğimiz Üst Düzey
İşbirliği Konseyi toplantıları aynı şekilde kurumsal bir özellik arz etmek suretiyle devam etmektedir." diye konuştu.
Erdoğan, bu toplantıyla Vladimir Putin
ile yılbaşından itibaren üçüncü defa yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade ederek, ziyaret sırasında ikili ilişkileri değerlendireceklerini, Suriye
başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya ile ilişkilerin ticaretten turizme, enerjiden kültüre tüm alanlarda gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15'lik bir artışla 26 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Ancak bu rakamın çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ziyaretimde ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi, ticaret hacmimizi nasıl artırabileceğimizi Sayın Başkanla ele alma fırsatımız olacak. Ayrıca ülkemizde ve Rusya'da yatırımları, yatırım planları olan Türk ve Rus iş adamlarıyla da bu seyahatimizde bir araya geleceğiz ve Sayın Başkan Putin'le iş adamlarımıza hitap edecek, onlarla da görüş alışverişinde bulunacağız. Vize
serbestisi konusu da elbette gündemimizde yer alan önemli bir başlık. Öncelikle hususi pasaport sahipleriyle tır şoförleri için vize muafiyetinin acilen uygulamaya geçmesi, sonrasında da bunun tüm vatandaşlarımıza teşmil edilecek şekilde genişletilmesi hedefimizdir."
Kültür ve turizm yılı etkinlikleri start verecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 2017'de Moskova'daki Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısında Putin ile 2019 yılının Türkiye ve Rusya karşılıklı kültür ve turizm yılı olmasını kararlaştırdıklarını ifade ederek, bu ziyareti sırasında Ankara
Devlet Opera ve Balesi tarafından Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenecek Troya operasıyla etkinliklere start verilmiş olacağını anlattı.
Kültür ve sanat faaliyetlerinin yıl boyunca karşılıklı olarak sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye Rusya ilişkilerinin ana mekanizması olan Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısının ikili ilişkilerimizde yeni ufuklara yol açacağına inanıyorum. Görüşmelerimiz kapsamında alacağımız kararların, imzalayacağımız anlaşmaların şimdiden ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.
(Sürecek)