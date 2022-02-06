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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

06.02.2022 22:32

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada yapılan suç içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada yapılan suç içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö. emniyetteki ilemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadaki bazı paylaşımların hakaret içerikli olduğunun görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Pınar Ö. adlı kişi dün akşam saatlerinde Bağcılar'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,05 Şubat 2022 günü, sosyal paylaşım sitelerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın Bağcılar Güneşli'de bulunan ikamet adresine gidilmiş ve şüpheli şahıs ikamet adresinden yakalanarak gözaltına alındı denildi. Bugün de Pınar Ö. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin tamamlamasıyla Pınar Ö., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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