Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Durumunu Sorduğu 15 Temmuz Gazisi Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu 15 Temmuz Gazisi konuştu 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz: "Bu eşsiz, tarif edilemez bir duygu"İSTANBUL - 5 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halini hatrını sormasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu 15 Temmuz Gazisi konuştu

15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz: "Bu eşsiz, tarif edilemez bir duygu"



İSTANBUL - 5 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halini hatrını sormasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşananlarla ilgili konuşan Gündüz "Bu eşsiz, tarif edilemez bir duygu. Anlatmaya çalışıyorum ama kelime bulamıyorum" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi beşikteki bebeğini öpüp, hainlerin kapattığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek vatan savunması yapan Sabri Gündüz, köprüde bacağından yediği kurşunla gazi olmuştu. O günden bugüne 47 ameliyat olan Gazi Gündüz, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabayı durdurarak kendisinin sağlık durumunu dayısına sorması ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Daha öncesinde Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Gündüz, kendisini sorması ile ilgili "Bu eşsiz, tarif edilemez bir duygu" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tedavi sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli aradığını dile getiren gazi Sabri Gündüz, "İlk etapta 46 ameliyat oldum. Ameliyattan çıkınca çığlıklar atıyordum. 5 ay boyunca bugün öldüm, yarın öldüm diye geçti. Çünkü yaşadığın olaya psikolojik açıdan baktığında gayet dirayetli bir duruşumuz vardı ama o dönem Cumhurbaşkanımız bizim elimiz kolumuz oldu. Allah yüz bin kere razı olsun. O gün belki sergilediğimiz duruşun mimarı Cumhurbaşkanımız oldu. Gece saat 12'de 1'de aradığını biliyorum. 'Nasıl oldun oğlum?' dedi. Bir kere aradı beni o kadar ağrım var ki uyuyamıyorum, ayağımın kesildiği dönemler. 1 buçuk gibi telefonum çaldı. 'Oğlum nasılsın?' dedi. Efendim olanı mı söyleyeyim, duymak isteyeceğinizi mi? dedim. 'Olanı söyle oğlum' dedi. Efendim ağrıdan uyuyamıyorum dedim. O gün bana telefonda 5 dakika dua etti. Telefonu kapattıktan sonra benim ağrılarım dindi. O gece rahat uyuyabildim. Sadece şahsıma yönelik değil birçok şehit ve gazimize o kadar ilgi ve alakası var ki el üstünde tutuyor. Resmen devletin vefakar ve şefkatli yüzünü gösteriyor" şeklinde konuştu.



"İnsan kendine ister istemez soruyor 'Sen nasıl güzel bir insansın?' diye "

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın aracını durdurarak hatırını sorması ile ilgili Gündüz, "Hastalığın en büyük önemi moraldir. Dayım aradı beni. 'Oğlum Cumhurbaşkanımız geçerken aracı durdurdu' dedi diyaloğu anlattı. İşteydim o esnada. Üstünden neredeyse 1 sene geçti. 2 defa yoldan geçerken özellikle dayımı gördüğü zaman durdurup çağırıyor ve soruyor 'Hali hatırı nasıl?' diye. İnsan kendine ister istemez soruyor 'Sen nasıl güzel bir insansın?' diye. Çünkü beklemiyorsunuz. Devletten bir şey görmemişsiniz. Bu eşsiz, tarif edilemez bir duygu. Anlatmaya çalışıyorum ama kelime bulamıyorum" dedi.



"Yaşamak için daha uzun bir zamana ihtiyacım var ama savaşmak için hazırım"

O dönemde ayağı ağrıdığı için kızıyla oyun oynayamadığını ve bu durumun çok zor olduğunu söyleyen Gündüz, "Yaşamak için daha uzun bir zamana ihtiyacım var ama savaşmak için hazırım. Çünkü benim önümde zor bir süreç var. Beni en çok ağlatan o dönemde bir olay oldu. Kızımla oyun oynuyoruz. Ben oynayamadım onunla ayağım çok ağrıyor. Anladı ama oyun oynamak istiyor. Durdu baktı bana. Önüme geldi. Sol ayağımı severek 'Baba üzülme ben büyüğünce doktor olacağım. Sana yumuşak ayak takacağım. O zaman oyun oynarız' dedi. O zaman yutkunmanın, sessiz bir çığlığın ne demek olduğunu anlıyorsunuz" diye konuştu.

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