Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği ettiği çocuk: Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyeti ve Bakanları kurdele kesme töreni için sahneye davet etti. Bu sırada korumalarına talimat veren Cumhurbaşkanı, bir çocuğu da sahneye aldırdı.

"BAY KEMAL, CUMHURBAŞKANI AMCAMIN KARŞISINDA KİM?"

Küçük çocuk sahneye çıktıktan sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı.

BERABER KURDELE KESTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve alandakilerin sonuna kadar dinlediği çocuk, daha sonra eline aldığı makasla Toplu Açılış Töreni kurdelesini kesti.