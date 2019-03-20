Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Mitingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Mitingi

1 saat önce

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kentte gerçekleştirdiği mitinge katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Mitingi, System.String[]
AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kentte gerçekleştirdiği mitinge katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Tever, yazılı açıklamasında, Sakarya'nın dün tarihi bir gün yaşadığını, 17 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine bağrına bastığını belirtti.

Mitinge yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını vurgulayan Tever, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk günkü heyecanla, büyük coşkuyla karşılayan, şehrimizin en uzak mahallelerinden gelerek, bu kutlu yürüyüşe destek veren tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mitinge katılım, yaşanan coşku ve heyecan, Sakaryalı hemşehrilerimizin Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygıyı ve teveccühü bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Tever, mitingde emeği geçen AK Parti ve MHP teşkilatlarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:03 Kaynak: AA

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