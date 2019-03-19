Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Ziyareti Hazırlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Ziyareti Hazırlıkları

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bugün kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Ziyareti Hazırlıkları, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bugün kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopterin ineceği Serdivan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerindeki sahada incelemelerde bulunan Nayir, yetkililerden son hazırlıklar konusunda bilgi aldı.

Daha sonra Erdoğan'ın halka hitap edeceği ve bir süredir yenileme çalışmaları dolayısıyla kapalı olan Demokrasi Meydanı'nı inceleyen Vali Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve ilgili yetkililer ile istişarelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan önceki ziyaretlerinde olduğu gibi yine kentte en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Vali Nayir, yapılan hazırlıkların da son aşamaya geldiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:58 Kaynak: AA

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