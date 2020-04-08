Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımı devam ediyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları 2. gününde devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına dün sabah başlandı. İnşaatın ikinci gününde de iş makineleri ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL