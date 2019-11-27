Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarraj'ı kabulü sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarraj'ı kabulü sona erdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarraj'ı kabulü sona erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Basına kapalı bir şekilde saat 17.00'de başlayan kabul saat 20.30 itibariyle sona erdi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:57 Kaynak: İHA
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