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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarraj'ı kabulü sona erdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Basına kapalı bir şekilde saat 17.00'de başlayan kabul saat 20.30 itibariyle sona erdi.
(İHA)
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