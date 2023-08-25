Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! İşte üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! İşte üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri

Son Güncelleme: 25.08.2023 15:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon satışıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Uygulamanın yerli ve Türkiye'de montajlanan cihazları kapsayacağı öğrenildi. İşte kampanya kapsamına giren telefon modelleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus vergisiz ve telefon satışı vaadinde bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla çalışmanın devam ettiğini söylemesinin ardından kampanyanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Uygulama yerli ve Türkiye'de montajlanan cihazları kapsayacağı öğrenildi.

ŞİMŞEK'TEN YERLİ TELEFON ÖNERİSİ

Söz konusu vaad AK Parti il başkanları toplantısında da gündeme geldi. CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre, toplantının kapalı bölümünde gençlerin özellikle tüm telefon markalarına bu vergi indirim yapılması yönünde taleplerin ulaştığı dile getirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi. Şimşek, yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını ifade etti.

KABİNE TOPLANTISINA KADAR ÇALIŞMA YAPILACAK

Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti. Bu konuda bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

  • Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
  • OPPO: A15, Reno 5 Lite,
  • Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
  • Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
  • TCL: 20 SE, 20 E, L7,
  • Reeder: S19 Max Pro S
  • Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
  • Tecno Mobile: Camon 16,
  • General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
  • Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
  • OMIX: X5

Mehmet Şimşek, Eğitim, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! İşte üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! İşte üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri - Son Dakika
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