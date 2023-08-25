Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! İşte üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus vergisiz ve telefon satışı vaadinde bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla çalışmanın devam ettiğini söylemesinin ardından kampanyanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Uygulama yerli ve Türkiye'de montajlanan cihazları kapsayacağı öğrenildi.

ŞİMŞEK'TEN YERLİ TELEFON ÖNERİSİ

Söz konusu vaad AK Parti il başkanları toplantısında da gündeme geldi. CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre, toplantının kapalı bölümünde gençlerin özellikle tüm telefon markalarına bu vergi indirim yapılması yönünde taleplerin ulaştığı dile getirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi. Şimşek, yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını ifade etti.

KABİNE TOPLANTISINA KADAR ÇALIŞMA YAPILACAK

Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti. Bu konuda bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları: