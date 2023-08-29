Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Üniversitelilere vergisiz telefon satışının detayları belli oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Üniversitelilere vergisiz telefon satışının detayları belli oldu

Son Güncelleme: 29.08.2023 12:08

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon satışıyla ilgili detayları anlattı. Gelirine bakılmaksızın 7 milyon üniversitelinin yararlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, ''Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için bir üst sınır olacak. Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması fiyatları yarı yarıya ucuzlatacak. En az 2 yıl başkası kullanamayacak, satılamayacak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon satışıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önümüzdeki günlerde başlayacak kampanyanın detaylarını anlattı. Kampanyanın Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacağını belirten Bakan Uraloğlu, gelirine bakılmadan tüm üniversitelilerin uygulamadan yararlanacağını söyledi.

"7 MİLYON ÖĞRENCİ YARARLANACAK"

Hürriyet'e konuşan Bakan Uraloğlu, "ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okulda okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak." dedi.

"FİYATLAR YARI YARIYA UCUZLAYACAK"

Uraloğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız."

VAADİ BİZZAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vaadinde bulunan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

  • Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
  • OPPO: A15, Reno 5 Lite,
  • Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
  • Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
  • TCL: 20 SE, 20 E, L7,
  • Reeder: S19 Max Pro S
  • Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
  • Tecno Mobile: Camon 16,
  • General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
  • Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
  • OMIX: X5

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Son Dakika Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Üniversitelilere vergisiz telefon satışının detayları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Üniversitelilere vergisiz telefon satışının detayları belli oldu - Son Dakika
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