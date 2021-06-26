Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde yanındaki isimlerden birine "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ismin yakın koruması Muhsin Köse olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın hem yurt dışı hem de yurt içi ziyaretinde yanından ayırmadığı Muhsin Köse, hemen hemen her fotoğraf karesinde görülüyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sen beni çıldırtacaksın' dediği Muhsin Köse kimdir? - Son Dakika