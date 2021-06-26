Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir? - Son Dakika

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

"YAHU MUHSİN SEN BENİ ÇILDIRTACAKSIN"

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde yanındaki isimlerden birine "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" diyerek tepki gösterdi.

PEKİ KİMDİR BU MUHSİN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ismin yakın koruması Muhsin Köse olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın hem yurt dışı hem de yurt içi ziyaretinde yanından ayırmadığı Muhsin Köse, hemen hemen her fotoğraf karesinde görülüyor.