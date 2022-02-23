Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında

23.02.2022 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-22 Şubat tarihlerinde Senegal'e düzenlediği ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-22 Şubat tarihlerinde Senegal'e düzenlediği ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu.

Bes-bi Le jour gazetesi, bir Türk şirket tarafından tamamlanan Senegal Stadyumu'nun açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile sahada başlangıç vuruşu yaptığı fotoğrafı manşetten verdi.

24 heures gazetesi de Erdoğan ile Sall'in sahada fotoğraflarını manşete taşıdı.

Direct News gazetesinde "İleriye dönük iş birliği" başlığıyla yer alan haberde ise Türkiye'nin Batı Afrika'daki ilk büyükelçiliğini 1962'de Dakar'da açtığı hatırlatılarak Senegal Stadyumu'nun açılışıyla ilişkilerin ekonomik boyutunun farklı bir aşamaya taşındığı belirtildi.

Haberde, 540 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Senegal Stadyumu'nu yapan Türk şirketin ülkedeki diğer projelerinden de bahsedilen haberde, iki ülkenin enerji, tarım, kültür ve savunma sanayisi gibi alanlarda yakın iş birliği yaptığı vurgulandı.

Rewmi gazetesi de spor sayfasında stadyum açılışından Erdoğan'ın yer aldığı karelerin yanı sıra stadyumda Senegalli taraftarların salladığı Türk bayrağı görsellerini de paylaştı.

Senego isimli haber sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde protokol, medya ve iletişim, güvenlik, denizcilik ve gençlik bakanlıkları arasında imzalanan 5 anlaşmaya ilişkin detayları haberleştirdi.

Le Soleil gazetesinin internet sitesindeki "Afrika'nın çok boyutlu ortağı Türkiye" başlıklı haberde, Türk şirketlerinin Senegal'de tamamladığı projeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 1,3 milyar nüfuslu Afrika'nın daimi üyelik hakkı bulunmamasına ilişkin eleştirileri ve 14 bin öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Dakaractu haber sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sall'in Senegal'deki Türk şirketleri hakkında kullandığı övgü dolu ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Büyükelçiliği'nin kançılaryasının açılış törenine katıldı-1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Büyükelçiliği'nin kançılaryasının açılış törenine katıldı-1

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Senegal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti ülke basınında - Son Dakika


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