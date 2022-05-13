Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden fenomen, müzik yasağıyla ilgili yaptığı videoyla sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden fenomen, müzik yasağıyla ilgili yaptığı videoyla sosyal medyada gündem oldu

13.05.2022 11:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek fenomen olan Muhammed Nur Nahya isimli genç, son olarak yaptığı müzik yasağı paylaşımıyla gündem oldu. Nahya'nın videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinlediği müzik yayını aniden kesilince "Ne oldu?" diye sorması ve yardımcısının yasak kararını hatırlatması yer aldı.

Sanat camiasının kaldırılmasını talep ettiği gece müzik yasağının saati değişti. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirdi. Kararın ardından sanat camiasından ve muhalefet partilerinden peş peşe tepkiler geldi.

MÜZİK YASAĞINA GÖNDERME YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeyen sesiyle ünlenen Muhammed Nur Nahya isimli genç de bu konuyla ilgili bir video çekti. Çektiği videolarla sık sık adından söz ettiren ve izleyenleri gülümseten Nahya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evindeki ofisinde müzik dinlemek istemesiyle başlayan son paylaşımında, müziğe eşlik eden Erdoğan bir müddet sonra müzik yayını kesilince yardımcısına "Ne oldu?" diye soruyor.

BEĞENİ TOPLADI

Yardımcısının "Efendim, müzik yasağı başladı" ifadesine Erdoğan, "Oğlum mekanda mıyız? Evimizdeyiz" diye yanıt veriyor. Yardımcısı ise Erdoğan'a, "Efendim, evde de Emine Hanım yasak koydu" diyor. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu yasaklarla başımız dertte" diyerek kulaklıkla müzik dinlemeye başlıyor. Paylaşım kısa sürede beğeni topladı.

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