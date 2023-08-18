Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın sesini taklit eden zanlıya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Yapay zekayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Fatih Emre H.'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, bazı sanayici ve iş insanlarını telefonla arayarak "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" ancak başarılı olmadığı öğrenildi.

600 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak dolandırmaya çalıştığı belirlenen Fatih Emre. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yakalandı. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Fatih Emre H'nin emniyetteki sorgusunda, son iki yıl içerisinde internet üzerinden kendi adına kiraladığı günlük kiralık daireleri ilana koyduğu, ilana başvuran kişileri kapora alıyor görünerek dolandırdığı, bu yolla yaklaşık 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

BİLGİSAYAR YAZILIMLARIYLA ERDOĞAN'IN SESİNİ TAKLİT ETTİ

Bilgisayar yazılımları kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlının, telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi.

OLAY

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlatmıştı. Yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etmişti. Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak dün emniyet birimlerine teslim edilmiş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.