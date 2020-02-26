Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Toplantının başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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