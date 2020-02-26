Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Toplantının başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.