Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyeti, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki vatandaşlara topluca sigara bıraktırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyeti, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki vatandaşlara topluca sigara bıraktırdı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyetini bilen Kaynarca köyü sakinleri, büyüklerinin de sözünü dinleyerek yaklaşık 6 yıl önce toplu olarak sigarayı bırakma kararı aldı. Paketleri ceplerinden çıkarıp çöpe atan vatandaşlar, o günden sonra sigaradan uzak durmaya başladı.


Köy muhtarı Hüseyin Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini, büyüklerinin de sözünü dinleyerek sigarayı bırakma kararı aldıklarını söyledi. Yaklaşık 6 yıldır köylerinde sigara içilmediğini ifade eden Şahin, "Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı, rahmet etmeden önce bize tembih ettiler, sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir şey olduğunu söylediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Hem büyüklerimizi hem de Cumhurbaşkanımızı dinleyerek sigarayı bıraktık. Köyde 6 senedir sigara içilmiyor. Biz de çocuklarımıza söyledik, onlar da sigara içmiyor" dedi.


Vatandaşlar, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve herkesin bu bağımlılıktan kurtulması gerektiğini dile getirdiler. - BATMAN

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı
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