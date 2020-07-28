CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SIK SIK UĞRADIĞI O DURAK - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binasının açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı Köşküne geçerken Tarabya'da bulunan minibüs şoförleriyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tarabya Minibüs durağını sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Duraktaki duvarlarda Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflar da asılı duruyor.

"HER ZAMAN DURDUĞUNDA DERTLERİMİZİ SIKINTILARIMIZI DİNLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binasının açılışının ardından Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı köşküne geçerken Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan minibüs durağına uğrayarak, bir süre minibüs şoförleri ile sohbet etti. O durakta şoförlük yapan Ramazan Satır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık durağı ziyaret ettiğini ve dertlerini dinlediklerini söyledi. Satır, "Her zaman durduğunda dertlerimizi sıkıntılarımızı dinler, sorar. Bir sıkıntı olduğunda geri dönüş yapar bize. Dün de hatırımızı sordu. Bir arkadaşımız da çocuğunun okuluyla ilgili bir şey söyledi. Onun da numarasını aldılar. Geri dönüş yapacaklar. Durmadığı zaman da yavaşlar camdan elini sallar, selam verir. Minibüslerle ilgili sıkıntımız oldu Beşiktaş 'a 90 minibüs indirmiyorlardı 120 minibüs indirdi. Geçen sene de Kurban Bayramı 'nda geldi herkesle bayramlaştı. Bu bayram da eğer burada olursa muhakkak uğrar" dedi. "SİGARAYA ÇOK KIZIYOR"

Durak içerisinde asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait fotoğrafın hikayesini de anlatan Satır, "Akşam Cumhurbaşkanlığı görevlisi bir arkadaş geldi 'bunu sayın Cumhurbaşkanımız gönderdi' dedi. Biz de duvarımıza astık" dedi. Erdoğan'ın sigaraya karşı hassasiyetini hatırlatan Satır, "Sigaraya çok kızıyor. Birkaç arkadaşımızın cebinden sigarasını alıp, korumalarına not düşürdü ve sık sık aramalarını söyledi" ifadelerini kullandı.