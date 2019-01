Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kültürü, sanatı olmayan bir milletin, istediği kadar altyapısı, istediği kadar hastanesi, okulu olsun. Bunların hiçbiri netice vermiyor, kültürde, sanatta çok ciddi bir konuma yükselmeniz gerekiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kültürü, sanatı olmayan bir milletin, istediği kadar altyapısı, istediği kadar hastanesi, okulu olsun. Bunların hiçbiri netice vermiyor, kültürde, sanatta çok ciddi bir konuma yükselmeniz gerekiyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulüne ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Kabulde konuşan Erdoğan, sanatçı ve film yapımcılarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaretiniz için şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşan yeni Sinema Kanunu'nun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.



Erdoğan, "Meclis, bizim 2014'te çıkardığımız 5224 Sayılı Kanun'da yaptığı son değişikliklerle yakın dönemde yaşanan krizin de çözülmesini sağlamıştır. Sorunun suhuletle aşılmasında en büyük pay sahiplerinden biri de Kültür ve Turizm Bakanlığımız'dır." dedi.



Kanun değişikliğinin, sektördeki tüm tarafların uzlaşmasıyla gerçekleşmesinin de takdire şayan olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu son değişiklikle sinema sektörümüz inşallah daha da büyüyüp serpileceği, günün ihtiyaç ve gereklerine uygun bir kanunu özellikle bir çerçeveye oturtmuştur Oyuncularımız ve yapımcılarımız bundan sonda vakitlerini ve enerjilerini nitelikli projeler, kaliteli sinema filimleri üretmek için sarf edebileceklerdir." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin son 16 yılda sadece ekonomi, altyapı yatırımları, sağlık, ulaşım ve turizmde değil aynı zamanda sinema ve dizi sektöründe de ciddi atılımlara girdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Türk sinemasında yakaladığı bu ivmede, 2014'te çıkardığımız 5224 Sayılı Kanun'un çok ciddi katkısı vardır. Sinema sektörüne verilen devlet destek ve teşviklerinin artması beraberinde daha nitelikle daha başarılı ve çok daha fazla izleyiciye ulaşan eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 2012'te vizyona giren yenli film sayısı 9 iken 2018'te 180'e, 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı 2018'de 44,5 milyona ulaşmıştır. Yerli film izlenme oranıyla ülkemiz, yüzde 63 ile Avrupa'da birinci sıraya yükselmiştir. Bugün Türkiye'de, her yıl yüzün üzerinde dizi üretilmekte, bu dizilerimiz dünyanın 156 ülkesine ihraç edilmekte ve yaklaşık 500 milyon kişi tarafından izlenilmektedir."



"Amerika'dan sonra ikincisi sıraya yerleştik"



Türk dizilerinin ihracatının 350 milyon dolarlık bir hacme ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Böylece ülkemiz bu alanda Amerika'dan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Hiç şüphesiz bu gurur tablosunun mimarları, oyuncusuyla yapımcısıyla senaristiyle yönetmeniyle sinema emekçilerinin tamamıdır. Yeni düzenleme sonrasında Türk sinemasının, başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağına inanıyorum. Emekleriniz, fedakarlığınız ülkemizin ve milletimizin yüzünü ağartan çalışmalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerken özellikle bu ziyaretiniz vesilesiyle temenni ve sorularınız nelerdir? Bunları da sizlerden dinlemek isterim. Gerçekten kültürü, sanatı olmayan bir milletin, istediği kadar altyapısı, istediği kadar hastanesi, okulu olsun. Bunların hiç biri netice vermiyor, netice kültürde sanatta çok ciddi bir konuma yükselmeniz gerekiyor. Bu bakımdan, bu dönem yönetim sistemiyle beraber attığımız bu adımla birlikte bunu da sizlerle birlikte gerçekleştirmek, sizlerle birlikte yürümek istiyoruz. Bundan dolayı da bu yasa değişikliğini çok çok önemsiyorum."



"Körfez bizim Türk dizilerine, filmlerine hasta"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Kanunu'nu imzalayarak, yönetmen Yılmaz Erdoğan'a "Yılmaz Bey imzayı attık." diye seslendi.



Sektör temsilcilerinin görüşlerini de dinleyen Erdoğan, bütün açıklamalarda bir düşünce birliği ve dayanışmanın olduğunu gördüğünü aktardı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin'in sinema sektörünün temsilcileriyle dayanışma içerisinde olacaklarına vurgu yapan Erdoğan, sinema sektöründe daha güçlü hale gelmek gerektiğini bildirdi.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Körfez bizim Türk dizilerine, filmlerine hasta. Ne zaman Körfez'e gitsem hepsi bakıyorum bizim dizileri anlatıyorlar. 'İzliyoruz sürekli' diyorlar. Bu önemli bir gelişme. Tabii bir de maliyetleri hakikaten çok yüksek olan bazı eserler var ki, Katar bir ara bana onu teklif etmişti, yani 'Mevlana'yı çekelim' demişlerdi. Hatta kendileri bir ara o işe teşebbüs etmişlerdi ama herhalde başaramadılar. Bu tabii bir yerde de kaynağında olması lazım. Bu işin kaynağı da burası."



Çalıştay yapılacak



Bakan Ersoy da en kısa zamanda yasanın yönetmeliğinin çıkarılacağını ve ardından da da çalıştay yapacaklarını belirtti.



Kendisine iletilen talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan' a ilettiğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanımız yasanın geçici çözüm olduğunu düşünüyor bizden daha ileriyi görerek. Aslında kalıcı çözüm üretmemiz gerektiği konusunda bana talimatları verdiler. Önemli olan bu fiziki dengeyi, fiziki olarak sağlamamız. Yasayla korumacılık değil, fiziki olarak bu dengeyi sağlamamız. Bununla ilgili de sektörün oyuncuları, ağaçtan düşen, attan düşen sizler olduğunuz için sizlerin görüşleri doğrultusunda bu çalıştay kapsamında, nasıl yasayı beraber hazırladık, gerekli teşvik politikalarından, sinema sektörünün 81 ilimize yayılmasına, daha sonra yurt dışında ses getirir prodüksiyonlar üretilmesi için ne gerekiyorsa sizlerle tartışıp, sonra biz kabine de Cumhurbaşkanımızla beraber tartışıp, yasalaştıracağız. En kısa sürede de ben sizin önünüze getireceğim."



Ersoy, sinema sektörü temsilcilerine ne zaman ihtiyaç duyarlarsa, geliştirilmesini istedikleri projeleri fikirleri olursa bakanlığa iletebileceklerini vurgulayarak, "Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ikisini biz bir görüyoruz. Bunu sadece bir kültür çalışması olarak görmüyoruz, turizm tanıtımında en etkili silah sizleri görüyoruz." diye konuştu.



"Şerefle bu süreci izledik"



Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan da devlet katından gösterilen ilgi ve hızın duygu verici olduğunu belirterek, "Şerefle bu süreci izledik. Sayın Bakan bizimle birebir ilişki kuran, istediğimiz gibi kolaylıkla diyalog kurabildiğimiz benim bildiğim bir ilk." dedi.



Sonsuz teşekkürlerini ileten Yılmaz Erdoğan, sinema sektörünün ilk kez bir araya gelip, görüştüğünü ve birlik haline geldiklerini anlattı.



Yılmaz Erdoğan, "Sadece yasayla yerli sinemayı, Türk sinemasını, daha doğrusu genel anlamda Türk filmciliğinin sahip olduğu gücü sahaya da yansıtan bir hale getirecek, bir kurumsallaşmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.



Erdoğan, bu konuda yapılacak çalıştayda detayların üzerinde çalışılabileceğini kaydetti.



Senarist ve yapımcı Bahadır Özdener de "Duymadığımız duygu dolu bir teşekkür konuşmasıyla başladınız toplantıya, ne diyeceğini insan şaşırıyor. Eksik olmayın, var olun. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni bugün ve şu geçtiğimiz 2 haftada tam olarak idrak ettik. Bir sorun, Türkiye'nin kronik bir sorun 15 gün gibi kısa bir sürece nasıl hallolur, gözümüzle gördük. Bu şu açıdan da önemli buradaki herkes görmeyenlere de anlatacak güce ve etkiye, imkana sahip." diye konuştu.



"Hepimizin içinde bulunduğu durum, sizin 20-25 yıldır verdiğiniz mücadelenin özeti." diyen Özdener, şöyle devam etti:



"Sokaklardan, bir başına tırnaklarıyla kazıyıp gelen, dünyanın her yerinde filmler, diziler çekmiş gece gündüz çalışan insanlar ama 10 büyük uluslararası reklam şirketi, Türkiye'yi yok etmek isteyen, Türkiye'yi boğmak isteyen 10-20 büyük dev kapitalist sistem geliyor, bizi burada, bir biçimde taşere ediyor. Sizin himayelerinizle, Sayın Bakanımızın da 'Muhatabınız benim, Sayın Cumhurbaşkanımızın net iradesi var şikayet etmeyin, çözüm getirin. Her getirdiğiniz çözümü ben birebir Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarıcam ve bu sürede, bu süratte çözeceğiz.' dediğiniz şey de bize tek bir şey kalıyor, bir ve beraber olmak."



"Attığınız imzayı tarihi bir imza olarak görüyorum"



Yönetmen ve oyuncu Şahan Gökbakar da "Bugün attığınız imzayı tarihi bir imza olarak görüyorum. Siz gerçi çok tarihi imzalar attınız ama bugün de en önemlilerinden birini attınız. Bence hem milli sinema için hem de milli sinemanın geleceği için çok önemli bir adım attınız." ifadelerini kullandı.



Bu yasayı oluşturan ik gününden bugüne kadar sektörü çok iyi anlayarak, bütün açıklara çözüm bulan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür eden Gökbakar, "Sistemin ne kadar güzel çalıştığını gözlerimizle görmüş olduk." dedi.



Gökbakar, çıkan yasayla beraber hem yapımcılar hem de sinema adına çok önemli gelişmeler yaşanacağını vurgulayarak, bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini bildirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

3 Öğretmen, 30 Öğrencinin 25 Metrekare Sınıfta Yaptığı Temizlik Malzemeleri 1 Yılda 7 Milyon Lira Ciroya Ulaştı

ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz

Ziraat Türkiye Kupasında Eşleşmeler Belli Oldu

Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor