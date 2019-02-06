Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Ziyaretinde Drone Yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Ziyaretinde Drone Yasağı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat Cuma günü Sivas'ta gerçekleştireceği miting öncesi kentte güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Ziyaretinde Drone Yasağı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat Cuma günü Sivas'ta gerçekleştireceği miting öncesi kentte güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarına Sivas'tan başlayacak. 8 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek miting öncesi kentte güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"8 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile ilimizde açılış, ziyaret ve gezilerde bulunacağı bildirilmiştir. İlimiz ziyaretleri kapsamında alınacak olan güvenlik önlemleri dahilinde 8 Şubat Cuma günü ilimiz hava sahasında sivil insansız araçları, drone, maket uçak, maket helikopter ve motorlu çok hafif hava araçlarının uçuş yapması yasaklanmıştır. " denildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Güncel
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