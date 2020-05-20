Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri görme engelli genci cesaretlendirdi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle görüştüğü görme engelli lise öğrencisi Mert Yakıştır, "Benim bütün hayatımı etkileyecek bir görüşme oldu. Bana çok şey kattı. Bundan sonraki planlarım için cesaretlendirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans ile bir araya geldiği gençler arasında yer alan doğuştan görme engelli 18 yaşındaki Antalyalı Mert Yakıştır, yaşadığı heyecanı AA muhabiriyle paylaştı.

Yakıştır, 6. sınıftan bu yana bilişim teknolojileriyle ilgilendiğini söyledi.

Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde eğitim gördüğünü aktaran Yakıştır, kendisini geliştirdiğini, drone, 3 boyutlu yazıcı, mobil uygulama geliştirme gibi alanlarda üst düzey eğitim aldığını dile getirdi.

Bu eğitimleri gençlik merkezlerinde kendi yaşıtlarına anlatmaya başladığını aktaran Yakıştır, "Cumhurbaşkanımızın hizmetleri sayesinde hayallerimi kurdum ve gerçekleştirdim. Okullarda kurulan laboratuvarlar sayesinde bu başarıları elde ettim." dedi.

Görüşme, azmini güçlendirdi

Yakıştır, görüşmede kendisini azminden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın övgüsüne mazhar olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın sözlerinin kendisini daha da azimlendirdiğini belirten Yakıştır, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. 4 yıl boyunca gençlik merkezinde yaptıklarımın karşılığını alabildiğimi görmek çok güzel bir duygu. Cumhurbaşkanımızın beni çok sevdiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız daha fazla hayal kurabilmemiz, projeler yapabilmemiz için en uygun sahaları bize hazırlıyor. Görüşme 3-4 dakika sürdü ancak benim bütün hayatımı etkileyecek bir görüşme oldu. Bana çok şey kattı. Bundan sonraki planlarım için cesaretlendirdi. Yaptıklarımın değerli olduğunu gördüm ve mutlu oldum."

Hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Yakıştır, millete en iyi hizmeti vermeyi amaçladığını dile getirdi.