Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dün akşam yaptığı sürpriz ziyaret esnasında sohbet ettiği vatandaşlar, "Erdoğan'ı birden karşılarında görünce çok şaşırdıklarını" ifade etti.

Yüksekova ilçesindeki Mehmetçiğe iftar sürprizi yapan Erdoğan'ın, beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile ziyaret ettiği İpek Yolu Caddesi'ndeki pastanenin çalışanları ve sohbet ettiği vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluğu anlattı.

Pastane sahibi Fuat Erdil, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.

Erdoğan ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaretten mutluluk duydukların dile getiren Erdil, şunları anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti bizi ziyadesiyle sevindirdi. İnşallah bir daha karşılaşırız. İçerideki müşterilerle vatandaşlarla sohbet etti. Herkes çok sevindi. Çıkışta da kendisine çok büyük bir ilgi vardı. İş ile ilgili sohbet ettik. Soğuk baklava ve güllaç ikram ettik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

Pastane çalışanlarından Barış Soylu da ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti.

"Cumhurbaşkanını burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi ama gördüm. Çok heyecanlandık. Bayağı mutlu olduk." diyen Soylu, ziyaret esnasında fotoğraf çektirdiklerini ifade etti.

Derya Melal da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çalıştıkları iş yerinde ağırlamanın kendilerini gururlandırdığını ve ziyaretten büyük heyecan duyduklarını aktardı.

Esnaf Şahabettin Çaça ise tesadüfen iş yerinin olduğu yere geldiğini ve Cumhurbaşkanını karşısında gördüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanını birden görünce çok şaşırdık ama çok mutlu olduk. Aynı masada oturabildik. Güzel oldu." dedi.

"İlçenin kadın futbol takımı olarak taleplerimizi dile getirdik"

Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımı Antrenörü Bayram Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masada oturup sohbet etme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını anlatarak, ilçenin kadın futbol takımı olarak taleplerini dile getirdiklerini ifade etti.

Sporculardan Yazgül Bilici de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yüksekova'da görünce şaşırdıklarını, gerçekleştirdikleri sohbetin kendileri için çok güzel bir anı olacağını anlattı.