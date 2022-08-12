Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu - Son Dakika
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Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu

12.08.2022 14:29

Gıdalara fahiş fiyat uygulayan ve stok yaparak artıran vurgunculara büyük darbe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürün satışı başlıyor. 15 Ağustos'tan itibaren 30 ve üzeri üründe indirimli satış gerçekleştirilecek. Öte yandan hangi ürünlerde indirim olacağı açıklandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı vermişti. Erdoğan, dün de Ankara'da DSİ'nin açılışında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETİNDE YÜZDE 30 İLA 35 İNDİRİM OLACAK"

Erdoğan, temel gıda ürünlerinin fiyatta başa baş satılacağını belirttikten sonra kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de güzel bir haber verdi. Cumhurbaşkanı, "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanımda konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız" dedi.

İNDİRİME GİRECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından indirime girecek ürünlerin listesi de belli oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Tarım Kredi Kooperatifi zincir marketlerinde yapacağımız indirim, çok yakında gerçekleşecek. 3 ya da 5 gün içinde fiyat indirimlerini uygulamaya başlayacağız. Tüm ürünlerde neredeyse başa baş yani kar marjı çok düşük tutacak şekilde fiyat belirleniyor. Çünkü bu zincir marketlerde kâr marjı düşük biliyorsunuz ki. Ama belli ürünler var ki bunlar zaruri olan ürünler; un, yağ, şeker, et gibi... Onlarda hatırı sayılır bir indirime gidiyoruz." dedi.

İŞTE KALEM KALEM O ÜRÜNLER:

  • MAKARNA
  • UN
  • SALÇA
  • PIRINÇ
  • BULGUR
  • MERCIMEK
  • NOHUT
  • FASULYE
  • ŞEKER
  • AYÇIÇEK YAGI
  • ZEYTİNYAĞI
  • TAVUK ÜRÜNLERİ
  • TAM YAGLI SÜT
  • YARIM YAGLI SÜT
  • YUMURTA
  • PEYNİR
  • TEREYAGI
  • BAL
  • ZEYTIN
  • ÇAY
  • TÜRK KAHVESI
  • PATATES
  • KURU SOGAN
  • KARPUZ
  • KAVUN
  • ÇAMAŞIR DETERJAN'
  • BULAŞİK DETERJAN'
  • ÇAMAŞİR SUYU
  • SIVI SABUN
  • PEÇETE
  • RULO HAVLU
  • KOLONYA
  • BEBEK BEZ
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Son Dakika Güncel Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu - Son Dakika
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