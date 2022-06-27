Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor

27.06.2022 21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gidiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gidecek.

Bakanlar, sağanağın etkili olduğu şehirlerde incelemede bulunacak.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Batı Karadeniz, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor - Son Dakika
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