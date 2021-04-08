Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutluk'ta 48 günde hastane inşa edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutluk'ta 48 günde hastane inşa edildi

08.04.2021 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutluk'ta 48 günde hastane inşa edildi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Arnavutluk'ta 48 günde hastane inşa etti. Yapım maliyeti 70 milyon euro olan söz konusu hastane birkaç yıl Türkiye tarafından yönetildikten sonra yerel yöneticilere devredilecek.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Arnavutluk'un Fier kentinde 48 günde hastane inşa etti. 70 bin metrekarelik alana konumlandırılan projede, 13 bin metrekarelik alanda hastane binası yer aldı. Peyzaj çalışmalarının devam ettiği hastanede, depreme dayanıklı malzemeler kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi

BİRKAÇ YIL TÜRKİYE YÖNETECEK

Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanede iki katlı olarak inşa edilen B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar yer alırken, A ve C bloklarında acil servis ve diğer bölümleri yer aldı.

Hastane, birkaç yıl Türkiye tarafından yönetilmesinin ardından yerel yöneticilere devredilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi

MALİYETİ 70 MİLYON EURO

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği personele teslim edilecek olan hastanenin, yapım maliyetinin 70 milyon euro olduğu belirtildi.

6 Ocak'ta Arnavutluk Başbakanı tarafından gerçekleştirilen ziyarette iş birliği anlaşmaları imzalanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fier'de hastanenin yapımının üstleneceğini duyurmuştu. Üstelik hastanenin yapımının üç ay içinde tamamlanacağını ifade etmişti. İnşaat çalışmalarının ardından kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi

"BİZE KİM ULAŞIYORSA, ONA DA ULAŞMA GAYRETİNDE OLDUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada inşa edilen hastaneye değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Modern tıp aletleriyle dayalı döşeli hastanelerimizi yapmak suretiyle dünyaya örnek olduk. Arnavutluk gördü bizden istedi. 48 günde Arnavutluk'ta acil durum hastanesi yaptık. Sağlık Bakanımızı arayıp teşekkür ettiler. Görüldüğü gibi biz sadece kendi kendimize yeten değiliz, bize kim ulaşıyorsa biz onlara da ulaşmanın gayreti içinde olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutluk'ta 48 günde hastane inşa edildi

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutluk'ta 48 günde hastane inşa edildi - Son Dakika Ekonomi


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