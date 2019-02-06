Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,...
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çöken binanın bulunduğu Kartal'a gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çöken binanın bulunduğu Kartal'a gidiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:48 Kaynak: AA
İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı
AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama