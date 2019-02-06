Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çöken binanın bulunduğu Kartal'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çöken binanın bulunduğu Kartal'a gidiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Kartal, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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